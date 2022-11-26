Талалаев: «Учим футболистов, как на анализе своих действий, на анализе соперников, так и на лучших примерах футбола в Катаре»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что внимательно следит за матчами чемпионата мира в Катаре.

— Смотрите ли вы чемпионат мира с командой? Обсуждаете ли с игроками моменты? Подметили как тренер что-то интересное?

— Мы не только смотрим, но и делимся эпизодами с командой перед каждым соперником. Например, переходя на 4 защитника, мы показывали игру сборной Бразилии. Это одна из самых дисциплинированных команд. Когда вы последний раз видели такую сборную, где сохраняется баланс игры? Оба фланга никогда не бегут вперед. Как пример показали сегодня и попросили, чтобы не было дисбаланса. При этом пропустили три быстрые атаки от «Урала», после которых были опасные моменты и выходы один на один. Прессинг сборной Канады — самое яркое для меня. В матчах против Бельгии. Провожу параллели для нашей команды. Мы научились прессинговать, но после отбора мяча мы ничего не можем сделать, как и канадцы, которые даже пенальти не забили. Безусловно, мы учим футболистов, как на анализе своих действий, на анализе соперников, так и на лучших примерах футбола в Катаре.