Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени 7 сентября. Трансляция на канале РЕН ТВ будет доступна зрителям в 21.35.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Параллельно с россиянами в это время будут играть соперники команды по группе H: Словакия с Кипром, а Хорватия против Словении.

Ранее, 3 сентября, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что стадион «Открытие Банк Арена» будет заполнен на 30 процентов от общей вместимости. Арена вмещает всего 45 360 человек.