Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта?
6 сентября 2021, 23:15
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени 7 сентября. Трансляция на канале РЕН ТВ будет доступна зрителям в 21.35.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Параллельно с россиянами в это время будут играть соперники команды по группе H: Словакия с Кипром, а Хорватия против Словении.
Ранее, 3 сентября, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что стадион «Открытие Банк Арена» будет заполнен на 30 процентов от общей вместимости. Арена вмещает всего 45 360 человек.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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