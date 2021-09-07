Россия — Мальта: во сколько начало прямой трансляции матча отбора ЧМ-2022
09:35
7 сентября в Москве сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 21.45 (мск).
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Мальта можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале РЕН ТВ. Она начнется в 21.35.
Российская команда, которую тренирует Валерий Карпин, с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. Мальта с 4 баллами располагается на 5-й строчке.
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