7 сентября в Москве сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 21.45 (мск).

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Мальта можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале РЕН ТВ. Она начнется в 21.35.

Российская команда, которую тренирует Валерий Карпин, с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. Мальта с 4 баллами располагается на 5-й строчке.

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