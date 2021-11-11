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Австралия на своем поле сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче отбора ЧМ-2022

14:10
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Австралия на своем поле сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:0.

Австралийцы занимают второе место в группе B азиатского отбора ЧМ-2022 с 10 очками в 5 матчам, Саудовская Аравия возглавляет группу с 13 очками в 5 играх.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Австралия — Саудовская Аравия — 0:0

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Иван Торопцев все материалы автора
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