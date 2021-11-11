Австралия на своем поле сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче отбора ЧМ-2022
14:10
Австралия на своем поле сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:0.
Австралийцы занимают второе место в группе B азиатского отбора ЧМ-2022 с 10 очками в 5 матчам, Саудовская Аравия возглавляет группу с 13 очками в 5 играх.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа B
Австралия — Саудовская Аравия — 0:0
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