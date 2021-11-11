Юрий Лоза: «С горем пополам мы одолеем Кипр, но Хорватии проиграем без шансов!»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов. Для хорватов Мальта — это разминка. Я не думаю, что хорваты встретят хоть какое-то сопротивление. Наоборот, они разомнутся, попробуют новые связки. Это для хорватов отличная тренировка перед сборной России. Хорватия — это профессиональная команда, а у нас любительская. Шансов у нас нет. Выйдем со второго места в стыки. А там нет команд, которые слабее нас. Скорее всего, мы уступим в стыковых матчах», — сказал Лоза «СЭ».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча в группе H ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и на выезде против Хорватии (14 ноября, Сплит).

Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.