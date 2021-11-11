Кьеллини пропустит матч против сборной Швейцарии из-за травмы
18:00
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллиини пропустит матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии. У него диагностировали воспаление ахиллова сухожилия, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Кьеллини уже вернулся в Турин, где ему предстоит пройти курс лечения. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Ранее из-за травм сборная Италии потеряла Чиро Иммобиле, Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.
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