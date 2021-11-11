Кьеллини пропустит матч против сборной Швейцарии из-за травмы

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллиини пропустит матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии. У него диагностировали воспаление ахиллова сухожилия, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кьеллини уже вернулся в Турин, где ему предстоит пройти курс лечения. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Ранее из-за травм сборная Италии потеряла Чиро Иммобиле, Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.