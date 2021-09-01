Бензема будет новым пенальтистом сборной Франции
Нападающий «Реала» Карим Бензема назначен пенальтистом сборной Франции, утверждает L'Equipe. Ранее таковым являлся Оливье Жиру, но на ближайшие игры его не вызвали.
В этом году Бензема впервые с 2015 года получил вызов в национальную команду. На Евро-2020 он забил 4 гола в 4 матчах.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 1 сентября сборная Франции сыграет против Боснии и Герцеговины, 4-го — против Украины, а 7-го — против Финляндии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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