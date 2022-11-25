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Сегодня, 19:25

Роналду заявил, что даже не мечтал сыграть за Португалию на пяти ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от участия в пятом чемпионате мира.

«Участие в пяти чемпионатах мира — достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу. Давайте сделаем это! Все только начинается!» — написал Роналду в соцсетях.

24 ноября сборная Португалии обыграла команду Ганы (3:2). 37-летний Роналду первым в истории забил на пяти чемпионатах мира.

Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

Португалец участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.

На ЧМ-2022 свой пятый мундиаль проводит капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Также на пяти чемпионатах мира выступили мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, и немецкий защитник Лотар Маттеус.

Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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