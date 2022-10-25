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Сегодня, 13:27

Азар заявил, что сборная Бельгии должна выиграть ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Нужно ставить высокую планку. Я хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в 2018 году. Будет сложно, потому что тот результат уже был довольно хорошим. Мне повезло быть капитаном отличной команды и представлять большую футбольную страну, поэтому мы должны ехать на турнир с высокими ожиданиями. Все постоянно говорят о нашем «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти десять лет вместе. Теперь в сборной начинают появляться молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение игроков, но мы до сих пор ничего не выиграли. Если мы действительно хотим, чтобы нас называли «золотым поколением», то, думаю, мы должны выиграть ЧМ», — приводит слова Азара ESPN.

31-летний полузащитник дебютировал в сборной Бельгии в 2008 году и провел за нее 122 матча, забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач.

На прошлом чемпионате мира в России национальная команда Бельгии заняла третье место.

На групповом этапе ЧМ-2022 Бельгия сыграет против Хорватии, Канады и Марокко.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 18 ноября по 20 декабря.

Источник: https://www.espn.com/soccer/belgium-bel/story/4780716/eden-hazard-says-belgiums-golden-generation-need-world-cup-win-to-justify-nickname

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Эден Азар
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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