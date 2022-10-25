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Сегодня, 11:37

Изидор считает, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира второй раз подряд

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Надеетесь ли вы попасть в сборную Франции?

— Конечно! Это моя цель. Со временем, мне еще нужно много над чем поработать.

— Разговаривали ли уже с Дидье Дешамом?

— Нет.

— Как вы считаете, может ли Франция выиграть чемпионат мира в Катаре?

— Конечно! Это большая команда. Но есть и много травм. Посмотрим, как они справятся с этим.

— Общаетесь ли с кем-то из сборной?

— Нет.

— Ни с кем?

— Нет.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Сборная Франции по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Чемпионат мира по футболу 2022
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