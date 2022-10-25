Изидор считает, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира второй раз подряд
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.
— Надеетесь ли вы попасть в сборную Франции?
— Конечно! Это моя цель. Со временем, мне еще нужно много над чем поработать.
— Разговаривали ли уже с Дидье Дешамом?
— Нет.
— Как вы считаете, может ли Франция выиграть чемпионат мира в Катаре?
— Конечно! Это большая команда. Но есть и много травм. Посмотрим, как они справятся с этим.
— Общаетесь ли с кем-то из сборной?
— Нет.
— Ни с кем?
— Нет.
Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.
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