Роман Широков: «Если не обыгрывать Мальту, то кого?»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Конечно, должны побеждать, — сказал Широков «СЭ». — А с кем там играть-то? Я вас умоляю, если Мальту не обыгрывать, то кого? Что касается экспериментов, то почему нет, я думаю, что соперник вполне позволяет это сделать. Тем более, что нужно отработать новые варианты игры для будущих матчей. Все правильно. Разгром или не разгром — не важно. Главное, чтобы мы выиграли. Начать надо с победы, ибо потом будут два матча с непростыми соперниками».

Широков также считает, что отсутствие Антона Миранчука не скажется на результате.

«Антон Миранчук основной игрок сборной? Вроде нет. Я думаю, есть кому заменить. В конце концов брат постарается», — добавил Широков.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Артем Бухаев)