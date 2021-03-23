Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Роман Широков: «Если не обыгрывать Мальту, то кого?»

17:09
Теги:

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Конечно, должны побеждать, — сказал Широков «СЭ». — А с кем там играть-то? Я вас умоляю, если Мальту не обыгрывать, то кого? Что касается экспериментов, то почему нет, я думаю, что соперник вполне позволяет это сделать. Тем более, что нужно отработать новые варианты игры для будущих матчей. Все правильно. Разгром или не разгром — не важно. Главное, чтобы мы выиграли. Начать надо с победы, ибо потом будут два матча с непростыми соперниками».

Широков также считает, что отсутствие Антона Миранчука не скажется на результате.

«Антон Миранчук основной игрок сборной? Вроде нет. Я думаю, есть кому заменить. В конце концов брат постарается», — добавил Широков.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7899
Все опросы
Сколько очков наберет Россия в матчах отбора ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии в марте?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...