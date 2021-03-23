Кирилл Левников будет судить матч Англия — Сан-Марино
16:51
Российские судьи назначены на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Англия — Сан-Марино. Встречу доверено судить главному арбитру Кириллу Левникову. Ассистировать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, резервный рефери — Владислав Безбородов.
Матч Англия — Сан-Марино состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.
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