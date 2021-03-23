Головин вернулся в сборную России спустя 490 дней

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России. Национальная команда в настоящий момент проходит подготовку к стартовому матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Кадр дня. Мы ждали этого 490 дней. С возвращением в сборную!» — говорится в Instagram сборной.

Последний раз Головин выходил на поле в составе сборной 19 ноября 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). После этого хавбек пропустил ряд встреч из-за травм и пандемии коронавируса.

Всего за сборную России Головин провел 33 матча и забил 5 мячей. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей и 4 забитых мяча в составе «Монако».

Россия сыграет с Мальтой на выезде 24 марта. Также команде Станислава Черчесова предстоят игры со Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, на выезде).