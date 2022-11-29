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Сегодня, 09:29

Экс игрок «Арсенала» Адамс: «Я бы остановил Кейна даже с сигарой в зубах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс высказался по поводу игры нападающего сборной Англии Харри Кейна на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Если честно, будь я защитником на этом чемпионате мира, я был бы абсолютно счастлив играть против Харри Кейна. Он не открывается у тебя за спиной и не пытается обыгрывать тебя. Он является связующим игроком, который опускается все глубже и глубже за мячом. Людям может показаться, что я несправедлив к Харри, ведь я также говорил, что нужно забрать у него капитанскую повязку и передать ее Деклану Райсу, но дело совершенно не в этом. Отношения «Арсенала» и «Тоттенхэма» здесь тоже ни при чем. Нам нужен Харри Кейн, он один из лучших нападающих в мире, и его результативность говорит сама за себя, но будь я центральным защитником в Катаре, я бы мог играть с сигарой в зубах против него», — цитирует Адамса The Sun.

На ЧМ-2018 в России Кейн получил «Золотую бутсу». Нападающий сыграл 7 матчей и забил 6 голов. В текущем розыгрыше мирового первенства 29-летний англичанин еще не отметился забитыми мячами в ворота соперников.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии играет в группе B против США, Ирана и Уэльса. По итогам двух туров команда Гарета Саутгейта возглавляет таблицу (4 очка). Заключительный матч англичан на групповом этапе ЧМ-2022 состоится сегодня, 29 ноября, против сборной Уэльса, начало — 22.00 (мск).

Гарри Кейн
Тони Адамс
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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