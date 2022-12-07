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Билялетдинов — о сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Они задвигались, но надолго ли их хватит?»

Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей четвертьфинала чемпионата мира-2022.

9 декабря сборная Хорватии встретится с командой Бразилии (18.00 мск), в этот же день сыграют Нидерланды и Аргентина (22.00 мск). На следующий день, 10 декабря, встретятся Марокко и Португалия (18.00 мск), Англия и Франция (22.00 мск).

«У Англии и Франции равные шансы. Португалия видится фаворитом, но я уже сказал об этом матче. Бразильцы — фавориты в матче с Хорватией. Аргентина же набрала ход, потому что она стартовала очень разочаровывающе, но они задвигались. Но опять же, надолго ли их хватит? Это уже покажет время. Пройти весь чемпионат ровно удается исключительно высококлассным сборным с крепкими лидерами.

Но мне наш случай вспоминается, когда на Евро-2008 голландцы были фаворитами, мощно прошли групповой этап, а потом на нас нарвались, и мы их остановили. Они поехали домой, а мы прошли дальше. Поэтому тут Нидерланды тоже могут преподнести сюрприз и отправить Аргентину домой», — приводит слова Билялетдинова «Газета.ru».

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: «Газета.ru»
Ринат Билялетдинов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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