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Сегодня, 16:23

Роналду настоял на тренировке с основным составом сборной Португалии перед матчем с Марокко

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку с запасными игроками национальной команды, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.

Как отмечает источник, 37-летний футболист настоял на том, чтобы присоединиться к занятиям в тренажерном зале с основным составом.

Напомним, что Роналду не попал в стартовый состав на игру со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (6:1). Однако он вышел на замену на 73-й минуте матча. Защитник Пепе, который выводил команду на поле в качестве капитана, отдал ему капитанскую повязку.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11512259/Cristiano-Ronaldo-trained-Portugals-16-substitutes-TODAY-reports-claim.html
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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