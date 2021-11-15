Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Один из самых важный матчей в этом году, могли выйти на ЧМ. К сожалению, не получилось. Результат получился плохой. Очень обидно за качество игры. Тяжело входить в такие матчи. Тем, кто сидел на скамейке запасных, даже не разрешали выйти на поле (для разминки — «СЭ»). Когда поле такое мокрое, мяч застревает, тяжело играть в такую погоду. Но поле и погода для всех одинаковые. Непросто входить, когда на табло счет, который нас устраивал — 0:0. Очень обидно, что так все произошло в итоге», — сказал Мостовой.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.