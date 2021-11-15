Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Результат получился плохой, очень обидно за качество игры». Андрей Мостовой — о поражении от Хорватии

Андрей Мостовой прокомментировал поражение сборной России от Хорватии
01:27
Теги:

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Один из самых важный матчей в этом году, могли выйти на ЧМ. К сожалению, не получилось. Результат получился плохой. Очень обидно за качество игры. Тяжело входить в такие матчи. Тем, кто сидел на скамейке запасных, даже не разрешали выйти на поле (для разминки — «СЭ»). Когда поле такое мокрое, мяч застревает, тяжело играть в такую погоду. Но поле и погода для всех одинаковые. Непросто входить, когда на табло счет, который нас устраивал — 0:0. Очень обидно, что так все произошло в итоге», — сказал Мостовой.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
В ожидании худо: кто и как решит судьбу мигрантов на границе Польши и РБ
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры