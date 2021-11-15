Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Надо было более уверено играть, у нас была какая-то скованность. Это было видно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья. Надо разобраться. Не все потеряно, это еще не значит, что мы не едем на чемпионат мира. Ничего сверхъестественного не произошло. У нас еще две игры, много времени, чтобы к ним подготовиться. Спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать», — сказал Мостовой.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.