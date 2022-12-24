Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:30

Ребров проиграл Баженову пари на ЧМ: «Никита сказал, что выберет самый дорогой ресторан и закажет двойные порции»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Ребров.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о споре перед чемпионатом мира в Катаре.

«Мы тоже спорили — с Никитой Баженовым, двумя скаутами и Полом Эшуортом. Перед началом чемпионата мира написали свои команды на доске — кто выиграет, тому все остальные оплачивают ужин. Кого поведем в ресторан? Баженова, он поставил на Аргентину. После Нового года будем проставляться, угостим Никиту хорошим вкусным ужином. Он сказал: «Выберу самый дорогой ресторан и буду заказывать двойные порции!» — сообщил Ребров «СЭ».

Ранее защитник красно-белых Георгий Джикия рассказал о споре со своим одноклубником Шамаром Николсоном. Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одержав победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Артем Ребров
Никита Баженов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
1
1
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Ребров назвал вратарей РПЛ, способных заиграть в Европе
Ребров не согласился с ФИФА в выборе лучшего вратаря ЧМ-2022
Ребров назвал эгоистичным поведение Роналду на ЧМ-2022: «Поставил себя выше команды, за что и сел на скамейку»
Ребров считает, что ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси: «Он уже не лучший футболист»
Ребров оценил игру Мартинеса в финале ЧМ: «Вратарь может и должен провоцировать»
Ребров сравнил финал ЧМ с матчем против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости