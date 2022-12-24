Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:41

Президент «Баварии» объяснил, почему решение оставить Флика в сборной Германии правильное

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о решении Немецкого футбольного союза (DFB) оставить Ханси Флика на посту главного тренера сборной Германии.

«Менее чем через два года пройдет чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным. Почему? В «Баварии» Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи. Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд. На чемпионате мира в Катаре немцы финишировали на третьем месте в группе.

Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
0
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ребров проиграл Баженову пари на ЧМ: «Никита сказал, что выберет самый дорогой ресторан и закажет двойные порции»

Аргентинские фанаты запустили петицию «Франция, хватить плакать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости