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Сегодня, 07:36

Рафинья: «Бразилия не заслуживает таланта Неймара и его футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бразилии Рафинья поддержал своего партнера по команде Неймара, который получил травму и не сыграет больше в групповом турнире чемпионата мира-2022. Игрок «ПСЖ» подвергся критике после игры с Сербией (2:0).

«Аргентинские болельщики относятся к Месси как к богу. Португальцы относятся к Роналду как к королю. Бразильцы надеются, что Неймар сломает ногу. Он родился бразильцем, это его ошибка. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола», — написал Рафинья в социальной сети.

Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразильцы занимают первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).

Неймар. «Ничего не сделал, получил травму и пошел плакать». Что говорят о травме Неймара на чемпионате мира
Неймар Сантос
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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