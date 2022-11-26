Винисиус о пасе шведкой на Ришарлисона: «Научился этому у Модрича, а Неймар жалуется, что я продолжаю отдавать эти передачи тремя пальцами»
Винисиус рассказал, что научился у Модрича передачам внешней стороной стопы
Нападающий сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о пасе внешней стороной стопы на нападающего Ришарлисона в матче против Сербии (2:0) на чемпионате мира-2022.
После паса вингера «Реала» форвард «Тоттенхэма» забил ножницами.
«Я много тренировал его [пас шведкой]. Даже Неймар иногда жалуется, что я продолжаю отдавать эти передачи тремя пальцами. Я многому научился у Модрича, и теперь часто действую так в матчах», — цитирует Винисиуса пресс-служба ФИФА.
После первого тура Бразилия возглавила группу G (3 очка). Следующий матч команда проведет 28 ноября против Швейцарии.
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