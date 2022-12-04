Рабьо: «Мбаппе есть еще куда расти»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 признался, что не удивлен игрой Килиана Мбаппе. В этой встрече форвард оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Килиан не удивляет меня, потому что я знаю его потенциал. Ему еще есть куда расти. Правда, конечно, что голы, которые он забивает, как выбирает позицию, углы, которые ему удается найти, впечатляют. Это здорово и это именно то, что мы ожидаем от него. Работаем сзади и ждем, пока он выполнит работу впереди», — цитирует L'Equipe Рабьо.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.