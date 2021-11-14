«Мы хотели дать себе шанс защитить титул». Мбаппе — о выходе сборной Франции на ЧМ-2022
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (8:0). 22-летний игрок оформил покер.
«Самым важным было пройти квалификацию. Мы хотели дать себе шанс защитить свой титул. Даже для тех, кто играл в нем и выигрывал, сыграть на чемпионате мира — невообразимая мечта. Фанатам это понравилось, и нам тоже. Мы уважали игру и наших соперников. Мы хотели идти до конца», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.
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