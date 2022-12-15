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Макрон поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2022: «Дешам должен остаться»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную сборную с выходом в финал ЧМ-2022.

«Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, ее дает спорт, в частности, футбол. Сейчас мне гораздо лучше, чем полтора часа назад. Временами команде было тяжело, но мы увидели очень сильную команду. Огромное спасибо нашему тренеру Дидье Дешаму и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений, и это здорово. Дешам выиграл три финала! Он должен остаться в сборной! Этой французской командой я очень горжусь. Готовимся к финалу, и, знаете что, мы его выиграем», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В полуфинале турнира в Катаре Франция обыграла Марокко (2:0). В финале команда встретится с Аргентиной. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: RMC Sport
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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