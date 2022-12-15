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Главный тренер Марокко Реграги: «Мы выложились по максимуму, но за малейшую ошибку приходится платить»

Реграги заявил, что поражение Марокко от Франции не отменяет всего, что команда сделали до этого
Анна Горшкова
Корреспондент
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Валид Реграги.
Фото Global Look Press

Главный тренер Марокко Валид Реграги высказался о поражении от Франции (0:2) в полуфинале ЧМ-2022.

«Мы выложились по максимуму, это самое главное. У нас было несколько травм, мы потеряли Агерда на разминке, Саисса, Мазрауи в перерыве... Но мне нечего сказать, за малейшую ошибку приходится платить. Мы не очень хорошо вошли в игру, у нас было слишком много потерь в первом тайме, и второй гол убил нас, но это не отменяет всего того, что мы сделали до этого», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Марокко в матче за третье место сыграет с Хорватией 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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