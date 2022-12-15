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Ширер похвалил игру сборной Марокко в матче ЧМ с Францией

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру марокканцев в полуфинале ЧМ-2022 с Францией (0:2).

«Сборная Марокко может очень-очень гордиться тем, что они сделали, не только сегодня, а за весь турнир. Их болельщики провели прекрасное время и получили истинное наслаждение», — цитирует Ширера BBC Sport.

Он отметил, что марокканцы проиграли из-за недостатка класса в финальной трети поля. Ширер подчеркнул, что Марокко заставляла Францию понервничать.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной. Марокко в матче за третье место встретится с Хорватией.

Алан Ширер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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