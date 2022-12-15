Ширер похвалил игру сборной Марокко в матче ЧМ с Францией

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру марокканцев в полуфинале ЧМ-2022 с Францией (0:2).

«Сборная Марокко может очень-очень гордиться тем, что они сделали, не только сегодня, а за весь турнир. Их болельщики провели прекрасное время и получили истинное наслаждение», — цитирует Ширера BBC Sport.

Он отметил, что марокканцы проиграли из-за недостатка класса в финальной трети поля. Ширер подчеркнул, что Марокко заставляла Францию понервничать.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной. Марокко в матче за третье место встретится с Хорватией.