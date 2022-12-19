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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с победой сборной на чемпионате мира-2022, который прошел в Катаре.

«Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером — наше общество нуждается в единстве и мире», — написал Фернандес в социальных сетях.

Президент России Владимир Путин 18 декабря поздравил президента Аргентины с победой аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. До этого команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Владимир Путин
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