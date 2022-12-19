Сын Марадоны: «Никто не заслуживал этот Кубок больше, чем Месси! Отец празднует на небесах»

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, поделился эмоциями после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Аргентинцы в финале обыграли сборную Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«18 декабря 2022 года. Аргентина — чемпион мира. Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует с нами на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», — написал Диего Марадона-младший в своих соцсетях.

Сын Марадоны родился 20 сентября 1986 года, через несколько месяцев после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.