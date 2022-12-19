Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:18

Сын Марадоны: «Никто не заслуживал этот Кубок больше, чем Месси! Отец празднует на небесах»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, поделился эмоциями после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Аргентинцы в финале обыграли сборную Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«18 декабря 2022 года. Аргентина — чемпион мира. Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует с нами на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», — написал Диего Марадона-младший в своих соцсетях.

Сын Марадоны родился 20 сентября 1986 года, через несколько месяцев после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
В Москве мужчина насмерть задавил пенсионерку во дворе дома
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Источник: сборная Аргентины заработала 41 миллион евро призовых по итогам ЧМ-2022
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на чемпионате мира
Григорян считает финал ЧМ самой невнятной игрой сборной Франции
Черевченко: «Месси — лучший футболист в истории, он уже давно все доказал»
Григорян — о судьбе Дешама в сборной Франции: «Говорить о его отставке глупо»
Бышовец: «Главная заслуга Скалони — в том, что он дал полную вольность Месси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на чемпионате мира

Источник: сборная Аргентины заработала 41 миллион евро призовых по итогам ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости