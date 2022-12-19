Григорян считает финал ЧМ самой невнятной игрой сборной Франции

Известный футбольный тренер Александр Григорян в комментарии для «СЭ» оценил оценил игру сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре против Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Французы выглядели намного более невнятно, чем во всех предыдущих матчах. Скорее всего, это было связано с тем, что игроки перегорели и с тем, что Аргентина применила высокий прессинг. Команда Месси выдала лучший матч. Достаточно быстро и эффективно проводили атаки», — сказал Григорян «СЭ».

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Ранее аргентинцы одерживали победу на этом турнире в 1978 и 1986 годах. При этом бело-голубые шесть раз играли в финалах мирового первенства.