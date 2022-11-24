Шакири: «Могли забить еще один-два мяча, если бы лучше распоряжались своими возможностями»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал результат матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Камеруна (1:0).

«Конечно, очень важно удачно начать выступление на турнире. Но к этому стремились обе команды.

В первом тайме мы действовали не очень удачно, во второй половине выглядели уже лучше. Наверное, могли забить еще один-два мяча, если бы лучше распоряжались своими возможностями.

Но главное, что мы взяли три очка. Так что выполнили основную задачу», — цитирует Шакири Blick.

31-летний хавбек поучаствовал в половине голов своей страны на 4 последних крупных турнирах (ЧМ и Евро). В сумме Шакири забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в этих матчах.

В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября.