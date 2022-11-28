Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:14

Киммих: «Знали, что нам придется много бегать без мяча»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Испании (1:1).

«Мы знали, что нам придется много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее.

В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где все решится», — цитирует Киммиха Kicker.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Джошуа Киммих
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Гюндоган о матче с Испанией: «Германия была немного лучше, но в итоге результат справедлив»
Испания — Германия: видеообзор матча ЧМ-2022
Флик: «Команда добилась большого успеха. Но мы сделали лишь первый шаг»
Карвахаль: «Должны победить Японию и получить дополнительную уверенность перед 1/8 финала»
Луис Энрике — о матче с Германией: «Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат»
Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флик: «Команда добилась большого успеха. Но мы сделали лишь первый шаг»

Испания — Германия: видеообзор матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости