Баринов: «Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ. Там, сверху — Марадона, это что-то свыше»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, почему болеет за Аргентину в финале ЧМ-2022.
— Тебя узнал кто-то по дороге на стадион?
— Мы бежали. Нас сначала не сюда привели. Нас отвели в фан-зону с кинотеатром сначала, а потом мы бежали сюда. На начало успел.
— Почему ты сюда приехал?
— У меня не получилось поехать отдыхать, и я решил поехать сюда.
— Что скажешь по матчу? Доминирование?
— Да. Мы сказали с Пашей (Банатин, футбольный агент — прим. «СЭ»), что в первом тайме будет 2:0.
— Ты за Аргентину?
— Да, я за Месси. Хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Там, сверху — Диего, бог дает это. Это что-то свыше.
— Ты против Месси не играл никогда?
— Нет. Роналду? Против него играл. В противостоянии Роналду и Месси я за Лионеля. Его игра нравится больше.
После первого тайма сборная Аргентины обыгрывает Францию в финале ЧМ-2022 со счетом 2:0.