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Ди Мария — первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария стал первым игроком, забившим в финале ЧМ, Кубка Америки и Олимпийских игр, сообщает Gracenote Live.

В финале ЧМ-2022 Ди Мария забил гол в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча. Счет после первого тайма 2:0 в пользу Аргентины.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото Олимпиады в Пекине. Тогда они обыграли сборную Нигерии со счетом 1:0. В 2021 году полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

Также Ди Мария забивал на турнире Финалиссима, в котором Аргентина обыграла Италию (3:0).

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Аргентина ведет 2:0. Чем ответит Франция? Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Источник: Gracenote Live

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 1
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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