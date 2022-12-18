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Сегодня, 19:21

Уилкшир: «Главное разочарование ЧМ в Катаре — никакого алкоголя для болельщиков на трибунах»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я здесь как болельщик. Наслаждался футболом, болел за «соккерус» (прозвище сборной Австралии, — прим. «СЭ»). Они показали прекрасный результат, вышли в 1/8 финала. В целом приятно вновь оказаться на таком празднике футбола. Три главных преимущества этого ЧМ? Небольшие расстояния между стадионами. Прекрасные условия для команд. Прекрасные отели для болельщиков. Три разочарования? Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В финале ЧМ-2022 играют сборные Франции и Аргентины. После первого тайме счет в матче 2:0 в пользу аргентинцев.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Аргентина ведет 2:0. Чем ответит Франция? Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Источник: Sport24

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 1
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Люк Уилкшир
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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