Защитник Хорватии Юранович: «Маленькие ошибки повернули игру в пользу Аргентины»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович поделился мнением о поражении от Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

«Мы хорошо провели игру, но нам не хватило последнего паса. У нас был удар по воротам до пенальти и мы должны были получить угловой. Эти маленькие ошибки повернули игру в их пользу. Аргентинцы смотрели матч с Бразилией и готовились к нам.

Не могу сказать, что мы устали. Если потребуется, мы отдадим последний атом энергии. Как только мы вошли в раздевалку, к нам подошел Вида и сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы занять это третье место. Медаль нам не помешает», — приводит слова Юрановича Index.

Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет либо Марокко, либо Франция.