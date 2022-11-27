Фомин: «Я хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, но сейчас понимаю, что будет сложно»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.
— За чемпионатом мира в Катаре следишь?
— Да, слежу.
— Что тебя удивило?
— Меня ничего особо не удивило. Я слежу, как болельщик, как фанат.
— Какую сборную поддерживаешь?
— Я хотел перед началом турнира, чтобы Месси с Аргентиной выиграл. Но сейчас понимаю, что это будет сложно.
— Почему? Вчера была такая яркая победа. Месси забил. Смотрел матч?
— Я смотрел. Но почему неуверен — это у них спросите. Я не в курсе.
— А кто на твой взгляд главный фаворит?
— Я не хочу прогнозы давать. Я сказал за какую команду я переживаю. А там посмотрим.
— В команде в раздевалке обсуждаете прошедшие игры ЧМ?
— Ну конечно, все смотрят. Это как часть нашей жизни. ЧМ, футбол, поэтому все смотрят. В «Динамо» было обсуждали, кто попадет в тройку, кто какое место займет.
— А почему не болеете за Камерун там же Нгамале.
— За Камерун конечно болеем. Всей командой.
— Он что-нибудь рассказывает, пишет как там вообще обстановка в Катаре?
— Я с ни не общался. Я по себе знаю, когда такие важные матчи. Не хочу никого тревожить.
— Сычевой остался недоволен качеством поля. Так и есть?
— Так это не только сегодня. Уже какой матч у нас плохое поле. Но сказали, что будет реновация. Будет хорошее поле и мы будем играть.