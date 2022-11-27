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Фомин: «Я хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, но сейчас понимаю, что будет сложно»

Фомин считает, что Месси с Аргентиной будет сложно выиграть ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, следит ли за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

— За чемпионатом мира в Катаре следишь?

— Да, слежу.

— Что тебя удивило?

— Меня ничего особо не удивило. Я слежу, как болельщик, как фанат.

— Какую сборную поддерживаешь?

— Я хотел перед началом турнира, чтобы Месси с Аргентиной выиграл. Но сейчас понимаю, что это будет сложно.

— Почему? Вчера была такая яркая победа. Месси забил. Смотрел матч?

— Я смотрел. Но почему неуверен — это у них спросите. Я не в курсе.

— А кто на твой взгляд главный фаворит?

— Я не хочу прогнозы давать. Я сказал за какую команду я переживаю. А там посмотрим.

— В команде в раздевалке обсуждаете прошедшие игры ЧМ?

— Ну конечно, все смотрят. Это как часть нашей жизни. ЧМ, футбол, поэтому все смотрят. В «Динамо» было обсуждали, кто попадет в тройку, кто какое место займет.

— А почему не болеете за Камерун там же Нгамале.

— За Камерун конечно болеем. Всей командой.

— Он что-нибудь рассказывает, пишет как там вообще обстановка в Катаре?

— Я с ни не общался. Я по себе знаю, когда такие важные матчи. Не хочу никого тревожить.

— Сычевой остался недоволен качеством поля. Так и есть?

— Так это не только сегодня. Уже какой матч у нас плохое поле. Но сказали, что будет реновация. Будет хорошее поле и мы будем играть.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Зенит 0
Спартак 0
2-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

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2.48
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Испания
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26%

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ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

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Даниил Фомин
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Динамо (Москва)
0
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