Бышовец заявил, что не видит на чемпионате мира игроков, которые могли бы подойти российским клубам

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог бы кто-то из игроков на чемпионате мира-2022 в Катаре подойти российским клубам.

«Пока таких футболистов я не обнаружил. С этой точки зрения особый интерес представляют латиноамериканские сборные и команда Сербии, но там никого отметить нельзя. Тот же защитник Эракович из «Црвены Звезды», которого вроде бы сватают в «Зенит», не произвел на меня особого впечатления. Абы какой игрок нашим клубам не подойдет, планка требований у них достаточно высокая.

С другой стороны, звезды мирового футбола к нам сейчас не поедут. Помимо серьезной зарплаты, им необходимо выступать в Лиге чемпионов и других европейских кубках. Это очень важный мотивирующий фактор. В условиях, когда отечественные клубы лишены такой возможности, Россия для таких игроков перестает быть интересной", — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.