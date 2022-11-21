Получивший травму головы вратарь сборной Ирана больше не сыграет на чемпионате мира-2022

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд, получивший травму головы в матче чемпионата мира-2022 против сборной Англии (2:6), больше не сыграет на турнире, сообщает Khabaronline.

По данным источника, после игры он отправился в больницу с сотрясением мозга, и теперь стало известно, что он пропустил ЧМ-2022.

В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.

Иран занимает последнее место в группе В (0 очков). Следующую игру команда проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.