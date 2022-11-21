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21 ноября, 23:32

Получивший травму головы вратарь сборной Ирана больше не сыграет на чемпионате мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Алиреза Бейранванд.
Фото Reuters

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд, получивший травму головы в матче чемпионата мира-2022 против сборной Англии (2:6), больше не сыграет на турнире, сообщает Khabaronline.

По данным источника, после игры он отправился в больницу с сотрясением мозга, и теперь стало известно, что он пропустил ЧМ-2022.

В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.

Иран занимает последнее место в группе В (0 очков). Следующую игру команда проведет 25 ноября против Уэльса. Начало — в 13.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Khabaronline
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
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