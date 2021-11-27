Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал, как следил за жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.

Польша — очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.

Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ", — цитирует пресс-служба РФС Сутормина.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.