«Четверка команд ровная». Сутормин — об итогах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022
Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал, как следил за жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2022.
«Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.
Польша — очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.
Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ", — цитирует пресс-служба РФС Сутормина.
Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю