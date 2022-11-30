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Сегодня, 21:45

Почеттино заявил, что Месси невозможно остановить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я всегда слушаю людей, которые рассуждают об этом и людей, которым удавалось хорошо играть против Месси. Его невозможно остановить. Это очень-очень сложно. Месси — гений, лучший футболист в мире. В таких ситуациях может только повезти, и тогда вы попытаетесь отобрать у него мяч», — приводит слова Почеттино talkSPORT.

30 ноября сборная Аргентины встретится с национальной командой Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 мск.

Источник: https://talksport.com/football/1262541/mauricio-pochettino-world-cup-lionel-messi-harry-kane-argentina-england/
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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