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Сегодня, 21:53

Вилья призвал болельщиков наслаждаться игрой Роналду и Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья назвал форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими в истории.

«Они могут играть везде, где только захотят. При том таланте, которым они оба обладают, это действительно так. Следующий шаг зависит только от них. Они могут играть в любой точке мира. Переезд в Соединенные Штаты? Это очень личное решение. Когда я принял решение играть в МЛС, я сделал это по личным, семейным и профессиональным причинам. Нам нужно наслаждаться игрой Роналду и Месси. Не только потому, что однажды они закончат играть. На самом деле, они — двое лучших в истории. Мы, как болельщики, должны наслаждаться каждым их моментом», — приводит слова Вильи UOL.

Оба футболиста принимают участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Сборная Португалии уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Аргентина сегодня сыграет с Польшей в 3-м туре групповой стадии мундиаля в Катаре. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/futebol/copa-do-mundo/2022/11/29/david-villa-avisa-ronaldo-e-messi-podem-jogar-em-qualquer-parte-do-mundo.htm
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
Давид Вилья
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