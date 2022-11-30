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Почеттино: «Гарри Кейн один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что он еще забьет»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Тоттэнхема» Маурисио Почеттино уверен, что нападающий сборной Англии Гарри Кейн забьет гол на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Гарри может отдавать хорошие голевые передачи, но также может забивать голы. Я бы предпочел, чтобы он забил решающий гол, а не против соперника, которого ты можешь обыграть со счетом 5:0 или 6:0. Он один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что Гарри еще забьет. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, полузащитника, нападающего. Гарри очень умный. Он может читать игру и делать все, что захочет», — приводит HITC слова Почеттино.

Кейн пока еще не забил гол за сборную Англии на чемпионате мира-2022, но сделал три результативные передачи.

Англичане набрали 7 очков в трех матчах и вышли с первого места группы В в плеф-офф турнира, где сыграют со сборной Сенегала.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/11/30/mauricio-pochettino-says-tottenham-have-a-clever-player-can-play-in-any-position/
Гарри Кейн
Маурисио Почеттино
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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