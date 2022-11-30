Судья матча Тунис — Франция отменил гол Гризманна после финального свистка

Сборная Франции уступила команде Туниса в матче группового этапа чемпионата мира-2022 со счетом 0:1.

Причем французы сравняли счет на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, когда отличился нападающий Антуан Гризманн.

Судья Мэттью Конгер из Новой Зеландии дал финальный свисток, после чего получил подсказку от ВАР, что взятие ворот нужно было отменить.

В итоге, у Гризманна была зафиксирован офсайд, а гол действительно был отменен.

Несмотря на этот результат, Тунис завершил выступления на турнире, а Франция досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.