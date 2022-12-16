Почетный президент ОКР Жуков назвал главное разочарование ЧМ-2022

Почетный президент ОКР Александр Жуков в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование чемпионата мира в Катаре.

«Главное разочарование чемпионата мира? Все думали, что немцы сыграют успешнее, а получилось не очень хорошо. Бразильцы ярко начали чемпионат, играли, но, к сожалению, уступили, хотя по игре, наверно, самые яркие команды чемпионата. Португалия? Хорошо команда играла, но попала на такую сборную Марокко...» — сказал Жуков «СЭ».

Германия на ЧМ-2022 не вышла из группы, Бразилия и Португалия проиграли в четвертьфинале.