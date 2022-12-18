Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы отметить победу на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и стала победителем чемпионата мира в Катаре.

Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы, чтобы отметить победу команды на ЧМ-2022.

Самые массовые гуляния наблюдаются в Буэнос-Айресе. Люди стягиваются к главному символу столицы — Обелиску — со всего города. Вагоны метро едут переполненные, все близлежащие улицы заполнены людьми.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее бело-голубые побеждали в 1978 и 1986 годах. В 1930, 1990 и 2014 годах команда доходила до финала.