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18 декабря, 23:32

Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы отметить победу на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщики сборной Аргентины в Буэнос-Айресе.
Фото Reuters

Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и стала победителем чемпионата мира в Катаре.

Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы, чтобы отметить победу команды на ЧМ-2022.

Самые массовые гуляния наблюдаются в Буэнос-Айресе. Люди стягиваются к главному символу столицы — Обелиску — со всего города. Вагоны метро едут переполненные, все близлежащие улицы заполнены людьми.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее бело-голубые побеждали в 1978 и 1986 годах. В 1930, 1990 и 2014 годах команда доходила до финала.

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