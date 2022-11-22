Пейдж о пенальти в матче с США: «Бэйл никогда не подводил нас, не так ли?»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против США (1:1).

«Мы проявили характер. Отдаю должное ребятам за то, что они вернулись в игру и заработали одно очко. Когда мы заработали пенальти, мы знали, кто его пробьет, на миллион процентов. Бэйл никогда не подводил нас, не так ли? Прошло 64 года с последнего гола Уэльса на чемпионатах мира, но ожидание того стоило. Увидеть наше празднование было невероятно», — приводит слова Пейджа ITV.

На 82-й минуте Уокер Циммерман сбил Гарета Бэйла в штрафной, после чего форвард реализовал пенальти и установил итоговый счет.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).