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Холанн обратился к болельщикам сборной Норвегии перед матчами отбора ЧМ-2022

16:55
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн подтвердил, что не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

«Здравствуйте друзья. Я не смогу играть за сборную в ближайших матчах, приношу свои извинения. В любом случае удачи Норвегии», — написал Холанн в Twitter.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил три последних игры команды из-за травмы.

В октябре сборная Норвегии проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Турции (8 октября) и Черногории (11 октября).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ErlingHaaland/status/1444960999581302784

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Александр Кравченко все материалы автора

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