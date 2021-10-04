Холанн обратился к болельщикам сборной Норвегии перед матчами отбора ЧМ-2022

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн подтвердил, что не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

«Здравствуйте друзья. Я не смогу играть за сборную в ближайших матчах, приношу свои извинения. В любом случае удачи Норвегии», — написал Холанн в Twitter.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил три последних игры команды из-за травмы.

В октябре сборная Норвегии проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Турции (8 октября) и Черногории (11 октября).