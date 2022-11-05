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Пайкин назвал лицемерием призыв Инфантино не политизировать ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Российской Федерации Борис Пайкин отреагировал на слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не политизировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне чемпионата мира призвал не смешивать футбол и политику. Это говорит нам функционер, который отстранил сборную России от чемпионата. Удивительное лицемерие! Мы-то всегда стояли на этой позиции, на принципах олимпизма, призывая не смешивать спорт и политику.

Пожалуйcта, давайте cоcредоточимcя на футболе. В равной cтепени мы понимаем, что в мире еcть множеcтво проблем и трудноcтей политичеcкого характера. Но не позволяйте футболу втягиватьcя в них", — приводит «Газета.Ru» слова Пайкина.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Весной ФИФА отстранила сборную России от стыковых встреч за право участия в финальном турнире ЧМ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/05/18962653.shtml

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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