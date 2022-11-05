Пайкин назвал лицемерием призыв Инфантино не политизировать ЧМ-2022 в Катаре

Депутат Госдумы Российской Федерации Борис Пайкин отреагировал на слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не политизировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне чемпионата мира призвал не смешивать футбол и политику. Это говорит нам функционер, который отстранил сборную России от чемпионата. Удивительное лицемерие! Мы-то всегда стояли на этой позиции, на принципах олимпизма, призывая не смешивать спорт и политику.

Пожалуйcта, давайте cоcредоточимcя на футболе. В равной cтепени мы понимаем, что в мире еcть множеcтво проблем и трудноcтей политичеcкого характера. Но не позволяйте футболу втягиватьcя в них", — приводит «Газета.Ru» слова Пайкина.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Весной ФИФА отстранила сборную России от стыковых встреч за право участия в финальном турнире ЧМ.