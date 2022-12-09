Павлюченко о матче Англия — Франция на ЧМ-2022: «Я думаю, что это последняя игра англичан на турнире»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между Англией и Францией.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Все говорят, что англичане минимум до финала дойдут. Я думаю, что эта команда еще не встречалась с серьезными соперниками на турнире, считаю, что сборная Франции отправит Англию домой. Наверное, англичане будут биться, но не более того, все-таки класс футболистов Франции выше и поинтереснее, Килиан Мбаппе на ходу. Поэтому я думаю, что это последняя игра англичан на турнире», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции встретится с Англией в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.